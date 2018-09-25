Kurul, figüranın açtığı maddi tazminat davasında, İstanbul 3. İş Mahkemesinin "figüran ile yapımcı firma arasındaki sözleşmenin iş değil eser sözleşmesi olduğu, bu nedenle davanın iş mahkemesinde görülemeyeceği" gerekçesiyle verdiği görevsizlik kararını bozdu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu:

"Figüran oyuncuların sosyal güvenlik hukuku bakımından sigortalılıkları değerlendirildiğinde kanun koyucunun da figüran oyuncuları hizmet akdi kapsamına alarak işçi kabul ettiği anlaşılmaktadır"

"Yönetmenin talimatlarıyla sıkı sıkıya bağlı ve tek görevi figüran oyuncu olarak belli sahnelerde rol almak olan, kendine ait bir iş organizasyonu da bulunmayan davacıyı eser sözleşmesi kapsamına almak hukuka uygun değildir"





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