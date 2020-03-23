Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Yüksek yargıda seçim dönemi geldi. Emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in yerine yeni başkanlar seçilecek.

DANIŞTAY BAŞKANI EMEKLİ OLDU

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör 20 Mart’ta yaş haddinden emekli oldu. Danıştay Genel Kurulu’nda yeni başkanı belirlemek için çarşamba günü seçim yapılması kararı alındı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle seçim tarihinin ertelenebileceği de ifade ediliyor.

HALEN RESMİ ADAY YOK

Danıştay Genel Kurul’da üyelerin salt çoğunluğunun oyunu alan isim Danıştay’ın yeni başkanı olacak. Danıştay kulislerinde çok sayıda isim telaffuz ediliyor. Ancak şu ana kadar resmi bir adaylık başvurusu yapılmadı.

CİRİT BUGÜN EMEKLİ OLUYOR



Yargıtay da seçim heyecanı yaşanacak. Yargıtay üyeleri başkanlık seçimi için sandık başına gidecek. Çünkü Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit bugün itibariyle emekli oluyor. Cirit’in yerine gelecek ismi belirlemek için herhangi bir erteleme kararı alınmazsa yarın seçim yapılacak.

YARGITAY’DA 6 İSİM ADAY

Başkanlık için 6 isim resmen aday oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu, 17. Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya, 19. Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman, 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu, 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk Yargıtay Başkanlığı için yarışacak.

Seçimin herhangi bir erteleme kararı alınmazsa yarın yapılması bekleniyor. Yargıtay Genel Kurulu’nda yapılacak seçimde üyelerin salt çoğunluğunun oyunu alan isim Yargıtay’ın yeni başkanı olacak.