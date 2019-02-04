Marmara Denizi’nin Karacabey Boğazı’nda görenleri şaşırtan bir olay yaşandı. Yarım tonluk dev orkinoslar karaya vurdu.

İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Karacabey Belediyesi ekipleri, sahilde yaptıkları rutin kontrollerde karaya vurmuş 6 orkinos balığı ölüsü ile karşılaştı. Hemen harekete geçen ekiplerin geniş çaplı aramasında denizde de bir ölü orkinos daha görüldü. Denizdeki orkinos bir süre sonra gözden kaybolurken, karaya vuran 6 orkinos ise Karacabey Belediyesi ekipleri tarafından gömüldü. Karacabey Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelemelerde bulundu. Bu tür balıkların Marmara Denizi'nde nadir görüldüğü öğrenildi. 400-500 kiloluk balıkların kıyıya vurma sebebi araştırılıyor.

KAÇAK BALIKÇI ŞÜPHESİ

Çevre sakinlerinden Mehmet Sevinç, "Kaçak balıkçılar tarafından yakalanmış olabilir. Bu balıklar çok değerli. Orkinosun sarı kuyruk çeşidi. Bu balığı avlanmak Marmara Denizi’nde yasak. Bu balıkların cüssesi 400 ila 600 kilo arasında değişir. 7 tane karaya vuran balık gördüm. İlerleyen zamanlarda daha çok görülmesinden endişe ediyoruz” dedi. Murat Çukur ise, “Sabah kalktığımızda sahilde dolaşırken balıkların karaya vurduğunu gördük. Belediye ekipleri gerekeni yapıyor. Kaçak balıkçılar tarafından atıldığı söyleniyor. Denizde daha ölü balık olduğu söyleniyor” diye konuştu.