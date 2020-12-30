Yılbaşı için geri sayım başladı. Artık sadece 1 günün kaldığı yılbaşı öncesi banka, PTT, noter, kargo, borsa ve eczaneler açık mı sorusu gündemin en çok aranan konuları arasında yer alıyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

YARIN (31 ARALIK) BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil değil.