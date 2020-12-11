2021 Memur maaşı zammı belli oldu mu?

Korona tedbirleri kapsamında yarın 12 Aralık Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Bilindiği üzere hafta için berber ve kuaförler açık. Peki, hafta sonu kuaför ve berberler açık mı? Hafta içi berber ve kuaför çalışma saatleri nedir? İşte, merak edilen detaylar...

KUAFÖR BERBELER YARIN AÇIK MI?

Hemen belirtelim ki yarın kuaför ve berberler yarın kapalı olacak. Normal şartlarda Cumartesi günü berber ve kuaförler açık ancak sokağa çıkma yasağı yasakları kapsamında yasak kalkana kadar kuaför ve berberler kapalı olacak.

Hafta içi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre berber ve kuaförler saat 10.00 ve saat 20.00 arasında hizmet verebilecekler.