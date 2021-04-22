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Yarın camiler açık mı? 23 Nisan Cuma namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet'ten açıklama...

Koronavirüs önlemleri sebebiyle bir kısıtlama kararı daha alındı. Yapılan son dakika açıklamasına göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki yarın camiler açık olacak mı? İşte konuyla ilgili son durum...

Yarın camiler açık mı? 23 Nisan Cuma namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet'ten açıklama...

İslam alemi bu akşam bir kez daha Cuma günü için hazırlıklara başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kısıtlamanın başlatılmasının ardından camilere ilişkin bir yasak var mı merak konusu oldu.

DİYANET'TEN RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki Ramazan ayı ile ilgili birtakım kısıtlamalara gitmiş ve teravih namazlarının evde kılınacağını açıklamıştı.

Teravih namazlarında camiler kapalı olsa da, cuma namazlarında camiler yine açıktı ancak bu hafta Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan'da camilerin de kapalı olması bekleniyor.

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