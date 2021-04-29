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Yarın eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında eczaneler...

Eczaneler tam kapanmada açık mı sorusu gündemde. Sokağa çıkma yasağının başladığı gün itibariyle eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, eczaneler sokağa çıkma yasağında açık mı, kaça kadar açık? İşte eczane çalışma saatleri...

Yarın eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında eczaneler...

Korona virüs salgını nedeniyle birçok kurumun çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Çalışma saati değişen kurumlardan biri de eczaneler oldu. Korona virüs sürecinde ilaç almak isteyen veya acil durumlarla karşı karşıya kalan yurttaşlar 2021 eczane çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, eczaneler tam kapanmada açık mı? İşte detaylar...

YARIN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı tam kapanma sürecinde iki hafta süreceği için eczane çalışma saatleri sorgulanıyor. İlaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin yakından ilgilendiği eczane çalışma saatleri şöyle;

Yarın eczaneler açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?
Eczaneler açık olacak. Eczaneler saat 09.00-18.00 arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczacı Odası'ndan mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyuruldu.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da yer alan eczaneler 30 Nisan'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 30 Nisan Cuma günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18. 00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Eczanelerin kapanış saati 18.00'dur.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada hafta içi sokağa çıkma yasağının saatlerinin değiştiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada ise tam kapanmanın uygulanacağı duyuruldu. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar ise hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Genelgeyle "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" duyurulmuş oldu.

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