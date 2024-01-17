Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 18 Ocak Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye (yurt) genelinde hava durumu ile yarın yağmur yağacak mı?

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor! Türkiye bir süredir dondurucu soğukların etkisindeydi. Ancak yarın bir süreliğine de olsa sıcaklıklar yükselecek ve güneş yer yer kendini gösterecek. Bazı illerde yağış beklense de yarın yurt genelinde ılık bir hava hakim olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak İstanbul, Ankara, İzmir? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 08:15 Güncelleme: 17.01.2024 - 08:15 facebook

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Yarın hava nasıl olacak? Yarın yani 18 Ocak gününde yurt genelinde sıcaklıklar yükselecek. Bazı illerde sağanak ve rüzgârlı hava olmasına rağmen yurt genelinde ılık bir hava hakim olacak. İşte, 18 Ocak yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

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YARIN (18 OCAK PERŞEMBE) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA İZMİR? İstanbul'da yarın hava rüzgârlı olacak. Dondurucu soğuklar bir süreliğine de olsa çekilirken; sıcaklıklar yarın 8 ile 15 derece arasında seyredecek. Ankara yarın güne yağışsız ama çok bulutlu bir havayla başlayacak. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında değişecek. İzmir, yarını sağanak yağışlı olarak geçirecek şehirlerden. Ancak yağışa rağmen kentte ılık bir hava olacak; sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında değişecek.