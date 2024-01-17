Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 18 Ocak Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye (yurt) genelinde hava durumu ile yarın yağmur yağacak mı?

        Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor!

        Türkiye bir süredir dondurucu soğukların etkisindeydi. Ancak yarın bir süreliğine de olsa sıcaklıklar yükselecek ve güneş yer yer kendini gösterecek. Bazı illerde yağış beklense de yarın yurt genelinde ılık bir hava hakim olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak İstanbul, Ankara, İzmir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 08:15 Güncelleme: 17.01.2024 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yarın hava nasıl olacak? Yarın yani 18 Ocak gününde yurt genelinde sıcaklıklar yükselecek. Bazı illerde sağanak ve rüzgârlı hava olmasına rağmen yurt genelinde ılık bir hava hakim olacak. İşte, 18 Ocak yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        2

        YARIN (18 OCAK PERŞEMBE) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA İZMİR?

        İstanbul'da yarın hava rüzgârlı olacak. Dondurucu soğuklar bir süreliğine de olsa çekilirken; sıcaklıklar yarın 8 ile 15 derece arasında seyredecek.

        Ankara yarın güne yağışsız ama çok bulutlu bir havayla başlayacak. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında değişecek.

        İzmir, yarını sağanak yağışlı olarak geçirecek şehirlerden. Ancak yağışa rağmen kentte ılık bir hava olacak; sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında değişecek.

        3

        YARIN (18 OCAK PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye yarın genel olarak yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar tekrar yükselirken yarın yurt genelinde sisli ve rüzgârlı hava hakim olacak. Manisa, Balıkesir, Gaziantep, Kilis, Antalya ve Aydın gibi illerde ise yağış bekleniyor.

        4

        BUGÜN (17 OCAK ÇARŞAMBA) İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul uzun süredir etkisi altında olduğu yağmur ve karlı havadan bir günlüğüne de olsa çıkıyor. Bugün güneş, bulutların ardından kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 6 ile 11 derece arasında değişecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Beşiktaş son 16'da
        Beşiktaş son 16'da
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Kazadan mucize kurtuluş kameraya yansıdı!
        Kazadan mucize kurtuluş kameraya yansıdı!
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"