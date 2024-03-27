Yarın hava nasıl olacak? Meteorolojiye göre 28 Mart Perşembe hava durumu
Mart ayının son zamanlarını yaşarken, ülkede değişkenlik gösteren havalar bazen yorucu olabiliyor. Ancak meteorolojiden alınan bilgilere göre; önümüzdeki haftadan sonra bahar ayları gerçek anlamda geliyor. İşte, meteorolojiye göre 28 Mart Perşembe yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'deki hava durumu...
Mart'ın tüm 'kapıdan baktıran' yanlarını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Nisan ayı ile beraber tüm Türkiye rahat bir nefes alacak; giderek artan sıcaklıklar da bunun bir göstergesi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 28 Mart Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
YARIN (28 MART PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın yağış yok ancak hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 11 ile 19 derece arasında değişecek.
İzmir güneşli bir güne uyanacak. Baharın havasını erkenden hisseden şehirde yarın sıcaklıklar 23 dereceye kadar çıkacak.
Ankara ise yarın bulutlu olacak. Zaman zaman keskin sıcaklık düşüşleri yaşayan Başkent'te de havalar düzeliyor; yarın termometreler 20 dereceye kadar çıkacak.
YARIN (28 MART PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın genel anlamda güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 20 ve üstü üzerinde seyrederken Muğla, Burdur, Eskişehir, Denizli, Bilecik, Sakarya, Düzce ve Bolu yağmurlu olacak. Ancak yine de iyi bir haber olarak, kar yağışını tamamen geride bıraktık diyebiliriz.
METEOROLOJİDEN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI GELDİ!
Meteoroloji Batman, Şırnak, Hakkari ve Siirt için çığ tehlikesi için uyarı verdi. Yarın için başka çığ uyarısı da Karadeniz'in ve Doğu'nun bir kısmı için verildi.
İzmir, Aydın ve Muğla'da ise vatandaşların toz taşınımı konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.