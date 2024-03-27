Mart'ın tüm 'kapıdan baktıran' yanlarını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Nisan ayı ile beraber tüm Türkiye rahat bir nefes alacak; giderek artan sıcaklıklar da bunun bir göstergesi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 28 Mart Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...