YARIN (5 MAYIS PAZAR) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul yarın yer yer yağışlı olsa da genel anlamda güneşli bir gün olacak. Sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında değişecek.

Ankara ise yağışlı olacak. Pazar günü Başkent 6 derece ile güne başlarken gün ortasında termometre 17 dereceye kadar çıkacak.

İzmir ise bulutlu bir güne uyanacak. Ancak yine de hava, 25 derece ile sıcak olacak.