Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Yarın İstanbul'un 25 ilçesinde elektrik kesilecek! 6 Mart 2026 Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

        25 ilçede elektrik kesilecek! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da milyonlarca kişiyi ilgilendiren planlı elektrik kesintileri birçok ilçede günlük yaşamı etkileyecek. 6 Mart 2026 Cuma günü bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında kentin 25 ilçesinde toplam 72 noktada elektrik kesintisi uygulanacak. Sabah saat 07.00'de başlayacak kesintilerin bazı mahallelerde akşam 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor. Peki, 6 Mart 2026 Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 22:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Megakentte hafta sonuna bir gün kala elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. 6 Mart 2026’da İstanbul genelinde gerçekleştirilecek bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle 25 ilçede 72 farklı noktada planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Beşiktaş, Sarıyer, Küçükçekmece ve Sultanbeyli başta olmak üzere birçok ilçede kesintiler gün boyunca farklı saat aralıklarında uygulanacak. İşte planlı kesintiler...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı