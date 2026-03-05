Megakentte hafta sonuna bir gün kala elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. 6 Mart 2026’da İstanbul genelinde gerçekleştirilecek bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle 25 ilçede 72 farklı noktada planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Beşiktaş, Sarıyer, Küçükçekmece ve Sultanbeyli başta olmak üzere birçok ilçede kesintiler gün boyunca farklı saat aralıklarında uygulanacak. İşte planlı kesintiler...