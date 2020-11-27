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Yarın marketler açık mı? Sokağa çıkma kısıtlamasında marketler açık mı?

Yarın saat 20.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Pazar günü saat 10.00'a kadar kısıtlama sürecek. Peki, yarın bakkal ve marketler açık mı? Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, "Yarın marketler açık mı?" sorusunun cevabı...

Yarın marketler açık mı? Sokağa çıkma kısıtlamasında marketler açık mı?

Korona virüsü tedbirleri kapsamında yarın sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, yarın bakkal ve marketler yarın açık mı? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede market ve bakkalların saat kaçta kapanacağına ilişkin bilgiler paylaşıldı. İşte, merak edilen detaylar...

YARIN MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani yarın ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.

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