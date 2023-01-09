9 Ocak Pazartesi günü kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Van'da eğitime ara verildi. Toroslar'daki kar yağışı 12, 13 ve 14'ünde Anadolu'nun büyük bir kısmında yoğun olarak hissedilecek. 41 ilde kar yağışı beklendiği açıklamasının ardından gözler "10 Ocak Salı yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusuna çevrildi. Ankara, Sivas, Kayseri, Konya, Erzincan, Yozgat'ta önümüzdeki hafta yoğun kar yağışı bekleniyor. Van, Bayburt, Karaman, Burdur, Bilecik ve Hakkari gibi illerde 10 Ocak yarın tatil olup olmadığına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor. İşte, 10 Ocak kar nedeniyle tatil olan iller...