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Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Salı kar tatili var mı?

Meteoroloji'den gelen son dakika kar yağışı alarmının ardından tatil olan iller araştırılmaya başlandı. Yurdun büyük bir kısmı soğuk etkisi altına girerken öğrenci, öğretmen ve velilerin gözü yarın okulların olup olmayacağına dair açıklama için MEB'e çevrildi. İşte, 10 Ocak yarın kar tatili olan ilçeler hakkında merak edilenler...

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  • Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Salı yarın okul var mı, hangi ilçelerde kar tatili yapılacak? Kar tatili olan iller hangileri?

    9 Ocak Pazartesi günü kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Van'da eğitime ara verildi. Toroslar'daki kar yağışı 12, 13 ve 14'ünde Anadolu'nun büyük bir kısmında yoğun olarak hissedilecek. 41 ilde kar yağışı beklendiği açıklamasının ardından gözler "10 Ocak Salı yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusuna çevrildi. Ankara, Sivas, Kayseri, Konya, Erzincan, Yozgat'ta önümüzdeki hafta yoğun kar yağışı bekleniyor. Van, Bayburt, Karaman, Burdur, Bilecik ve Hakkari gibi illerde 10 Ocak yarın tatil olup olmadığına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor. İşte, 10 Ocak kar nedeniyle tatil olan iller...
  • Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Salı yarın okul var mı, hangi ilçelerde kar tatili yapılacak? Kar tatili olan iller hangileri?

    SOĞUK HAVA KÜTLESİ GELİYOR!

    10 Ocak Salı gününde batı bölgelerden yağışlı bir hava kütlesi geliyor. Yağışlı hava kütlesi, batı bölgelerinde şiddetli hissedilecek.

    İzmir, Aydın, Muğla, Isparta, Denizli, Mersin ve Antalya'ya kadar olan bölgelerde şiddetli yağış gözleniyor. Bu şiddetli yağışların su baskınlarına neden olabileceğine dikkat çekildi.

    Toroslar'da etkili olması beklenen kar yağışı ayın 12 ,13 ve 14'ünde Anadolu'nun büyük bir kısmında yoğun hissedilecek.
  • Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Salı yarın okul var mı, hangi ilçelerde kar tatili yapılacak? Kar tatili olan iller hangileri?

    KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

    Önümüzdeki hafta Ankara, Sivas, Konya, Kayseri, Yozgat ve Erzincan'da yoğun kar yağışı beklenirken Doğu Anadolu'da çok fazla kar yağışı beklenmiyor. 10 Ocak salı günü Marmara da yağış görülmesi bekleniyor. İstanbul'un alacağo yağış çok şiddetli olmayacak. 
  • Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Salı yarın okul var mı, hangi ilçelerde kar tatili yapılacak? Kar tatili olan iller hangileri?

    METEOROLOJİ'DEN 41 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre 8 - 13 Ocak günleri arasında 41 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. 
  • Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Salı yarın okul var mı, hangi ilçelerde kar tatili yapılacak? Kar tatili olan iller hangileri?

    Kar yağışı beklenen iller şu şekilde;

    Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat.
  • Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Salı yarın okul var mı, hangi ilçelerde kar tatili yapılacak? Kar tatili olan iller hangileri?

    YILIN İLK KAR TATİLİ HABERİ GELDİ!

    DHA'da yer alan habere göre Van'da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. 2023 yılının ilk kar tatili haberi Van'dan geldi. Kentte kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okulların tatil edildiği duyuruldu. 
  • Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Salı yarın okul var mı, hangi ilçelerde kar tatili yapılacak? Kar tatili olan iller hangileri?

    9 OCAK PAZARTESİ VAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

    Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. 

    Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Van Büyükşehir Belediyesi, 600 personel ve 300 iş makinesi ile kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
  • Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Salı yarın okul var mı, hangi ilçelerde kar tatili yapılacak? Kar tatili olan iller hangileri?

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Van ili merkez (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile "Taşımalı Kapsamındaki Öğrencilere" okullar yarın (09.01.2023) bir (1) günlüğüne tatil edilmiştir.''
  • Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Salı yarın okul var mı, hangi ilçelerde kar tatili yapılacak? Kar tatili olan iller hangileri?

    ARTVİN'DE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

    AA'da yer alan habere göre Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda da, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime bugün (9 Ocak) ara verildi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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