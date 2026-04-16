Yarın okullar tatil mi? 17 Nisan İstanbul, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul var mı?
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş'ta da benzer bir olayın meydana gelmesi, Türkiye genelinde büyük endişe yarattı. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen ve çok sayıda can kaybına neden olan saldırı sonrası gözler yetkililere çevrildi. İçişleri Bakanlığı ile valiliklerin yaptığı açıklamalar doğrultusunda, 17 Nisan Cuma günü için eğitim-öğretim faaliyetlerinin durumu merak konusu oldu. Peki, 1 Nisan Cuma yarın İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul var mı, yok mu ve ders yapılacak mı? İşte 17 Nisan 2026 okulların durumu...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şanlıurfa'daki olaydan dolayı hafta sonuna kadar ildeki eğitim-öğretime ara verildiğini açıklamıştı. Buna göre; Şanlıurfa'da eğitim öğretime hafta sonuna kadar ara verilecek.
KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ
Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen menfur saldırı nedeniyle Kahramanmaraş genelinde 16 - 17 Nisan 2026 tarihlerinde kamu ve özel tüm eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevleri dâhil) eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden; Anaokulu/kreşe devam eden çocuğu bulunan ebeveynlerden birinin, engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihlerde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ DUYURDU
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısı sonrasında açıklamada bulundu.
Çiftçi açıklamasında, "Bugün de Kahramanmaraş'ta, bu olaydan dolayı yarın ve bir gün eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tekrar bütün milletimize ve vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
KAHRAMANARAŞ'TA 8 ÖĞRENCİ, 1 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ
Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesinde eğitim veren Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğle saatlerinde silah sesleri duyuldu. Saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.
İKİ SINIFA, 5 SİLAH VE 7 ŞARJÖRLE BASKIN
Saldırgan 8’inci sınıf öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle baskını gerçekleştiriyor. İki sınıfa giriyor."
Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer Ket pompalı tüfekle 16 kişiyi yaralarken, daha sonra intihar etti. 4 okul yöneticisi görevden uzaklaştırıldı, 4 sendika ise iş bıraktı.