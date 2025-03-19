Yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi?
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'nin iç kesimlerinde kar yağışına neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, beyaz örtü oluştururken öğrenciler ve veliler, "20 Mart Perşembe günü okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son uyarılar, hava koşullarının ciddiyetini gözler önüne sererken, eğitime ara verilmesi konusunda gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 20 Mart Perşembe hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...
Mart ayının son günlerine yaklaşırken Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisine girdi. İç bölgelerde kar yağışı kendini gösterirken, öğrenciler ve veliler de okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 20 Mart Perşembe günü eğitime ara verilen iller açıklandı mı? İşte hava durumuna bağlı olarak okulların tatil edildiği yerler...
YARIN ÜLKE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Samsun, Sinop, Ordu, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Orta Karadeniz, İç Anadolu, ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ UYARDI!
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sinop, Samsun, Ordu, Şırnak, Hakkâri ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.
20 MART PERŞEMBE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
20 Mart Perşembe günü için henüz bir valilik açıklaması gelmedi. Okulların tatil edildiğine ilişkin duyuru yayımlanması durumunda haberimiz güncellenecektir.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.
ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da okullara kar tatili olmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşanırsa haberimizi güncelleyeceğiz.
BUGÜN 4 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!
Isparta'nın Şarkikaraağaç, Konya'nın Ilgın ilçesi ve Yozgat il merkeziyle birlikte tüm ilçelerde okullar tatil edildi. Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildiği öğrenildi.