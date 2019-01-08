Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2019 Çarşamba günü okullarda kar tatili olan iller hangileri? Öğrenciler tarafından sıkça merak ediliyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Sivas, Malatya, Elazığ, Erzincan, Sivas, Sakarya, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Hakkari, Şırnak, Antalya, Balıkesir, Denizli, Kocaeli, Kırklareli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Adıyaman, Kayseri illerinde okullar yarın tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...

(9 OCAK ÇARŞAMBA 2019) YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan öğrenciler için kar tatili açıklaması Valilik tarafından bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'den gelen bilgiye göre, Bursa'da kar yağışının bu akşam saatlerinden itibaren şehri terk edeceği belirtildi.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Çarşamba günü Ankara'da okullar tatil mi? Sorusuyla ilgili Ankara Valiliği henüz net bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya üzerinden açıklama gelir gelmez haber sayfamızda yer alacaktır.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da yarın hava durumunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sebepten dolayı İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağı söz konusu olmayacağa benziyor.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Sivas’ta etkili olan soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar 9 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildi. Bazı memurların da bir gün izinli sayılacağı belirtildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca; kamu kurum ve kuruşlarında çalışan; hamile, engelli, diyaliz, kalp, böbrek hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının Çarşamba günü bir gün süre izinli sayılacakları belirtildi.

(Kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullar Valilik'ten gelen açıklamaya göre haber sayfamızda olacaktır.)

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