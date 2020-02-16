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HaberlerGündem

Yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA Okullara kar tatili haberi! 17 Şubat 2020 Pazartesi

Okullara kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Ankara, Malatya, Konya, Kayseri başta olmak üzere birçok ilde yoğun kar yağışı sürüyor. İşte, 17 Şubat yani yarın için 'okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı

Yarın okullar tatil mi

Yarın okullar tatil mi? sorusu etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların gündeminde. Ankara, Malatya, Elazığ, Trabzon, Zonguldak, Van, Düzce ve birçok ilede yoğun kar yağışı sürüyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ - 17 ŞUBAT 2020

Ankara'da okulların tatil edilip edilmediği yönünde henüz Ankara Valiliği'nden açıklama gelmedi.

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da yoğun kar yağışı devam ediyor. Yarın Malatya'da okulların tatil olup olmadığı yönünde henüz valilikten açıklama gelmedi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

17 Şubat 2020 Pazartesi tatil ilan edilen okullar geldikçe haberimizde de bulunacaktır.

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