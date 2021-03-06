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Yarın yasak var mı? - 7 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yarın kısıtlama var?

Koronavirüs önlemleri sebebiyle uygulanmaya devam edilen hafta sonu kısıtlamaları ile ilgili 1 Mart Pazartesi günü itibariyle oldukça önemli kararlar alındı. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar, hafta sonu yasaklarının hangi illerde devam ettiğini ve hafta sonu kısıtlama olup olmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik...

Yarın yasak var mı? - 7 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yarın kısıtlama var?

Sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrası gözler 6-7 Mart Cumartesi Pazar günlerine çevrildi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaş, yaşadıkları kentlerde hafta sonu kısıtlama olup olmadığını merak ediyor. Peki hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?

HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

HANGİ ŞEHİRLERDE NE YASAK NE SERBEST?

MAVİ İLLER (Düşük risk)

- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokullar, ortaokul ve liseler açık.

- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

- Nikah ve düğünler kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.
5

SARI İLLER (Orta risk)

- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokul ortaokul ve liseler açık.

- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

- Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta,

Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
6

TURUNCU İLLER (Yüksek risk)

- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.

- Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. HES kodu zorunlu.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.

- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
7

KIRMIZI İLLER (Çok yüksek risk)

- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.

- Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

- Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.

- Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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