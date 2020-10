2004'te yayınlanan All You Need Is Kill adlı Japon light novelinden uyarlanan Amerika yapımı bilimkurgu, aksiyon filmi Yarının Sırında bu akşam Star TV'de ekrana gelecek. Dünya'nın bir yaratık ırkı tarafından saldırıya uğradığı bir gelecekte geçen Yarının Sınırında oyuncuları kim? Yarının Sınırında konusu ne?

30 Mayıs 2014'ün hafta sonunda Birleşik Krallık, Brezilya, Almanya, İspanya ve Endonezya dahil 28 ülkede, 6 Haziran'ın hafta sonunda ise Kuzey Amerika (ABD ve Kanada),Avustralya, Çin ve Rusya dahil 36 ülkede gösterime giren Yarının Sınırı bu akşam televizyon seyircisiyle buluşacak.

YARININ SINIRINDA KONUSU

Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür... Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Cage, sıradışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. Buna göre her seferinde ölüp sonrasında yeniden dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlamak zorundadır. Her geri dönüşünde daha güçlü, daha zeki ve Mimics'lerle daha kolay başa çıkabilir hale gelse de kendine verilen iş dünyanın en zorlu görevidir.

YARININ SINIRINDA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Tom Cruise, Binbaşı William "Bill" Cage

Emily Blunt, Çavuş Rita Rose Vrataski

Bill Paxton, Uzman Çavuş Farell

Brendan Gleeson, General Brigham

Kick Gurry, Griff

Dragomir Mrsic, Kuntz

Charlotte Riley, Nance

Tony Way, Kimmel

Jonas Armstrong, Skinner

Franz Drameh, Ford

Masayoshi Haneda, Takeda

Noah Taylor, Dr. Carter