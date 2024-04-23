'Yarınları Duymak' Borusan Contemporary'de
Borusan Contemporary'nin güncel sergileri paralelinde düzenlediği konuşma serisi 27 Nisan'da başlıyor. 'Yarınları Duymak' başlıklı seride, geçici sergi Mat Collishaw: Aritmi ve koleksiyon sergisi Dijital Mitolojiler'in ortaya koyduğu düşünsel bağlam, farklı disiplinlerden bilim insanları, akademisyenler ve uzmanların bakış açılarıyla tartışılacak. Seri kapsamında, çocuklar için tasarlanan performatif bir sohbet etkinliği de gerçekleşecek.
Borusan Contemporary 2023-2024 sezonu sergileri, Mat Collishaw: Aritmi ve Dijital Mitolojiler paralelinde hazırlanan yeni konuşma serisi “Yarınları Duymak” 27 Nisan tarihinde başlıyor! Seride, Mat Collishaw’un yakın dönem işlerini izleyicilere sunan Aritmi’nin çok disiplinli bir yaklaşımla tartışmaya açılacağı iki panel ve bir sanatçı söyleşisinin yanı sıra Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan bir seçki sunan Dijital Mitolojiler’in ele alınacağı bir konuşma ve 8-10 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan bir performatif sohbet toplantısı da yer alıyor. “Yarınları Duymak” başlıklı konuşma serisi kapsamında düzenlenen etkinlikler Perili Köşk’te gerçekleşecek.
Aritmi sergi konuşmaları
Aritmi sergisinin ele alınacağı konuşmalar, çıkış noktasını deniz ekosistemlerinden alıyor ve kültürel, bilimsel, teknolojik ve teorik bağlantıları keşfederek karşılıklı ilişkilerden oluşan bir düşünsel akış oluşturmayı hedefliyor. 27 Nisan Cumartesi günü Mat Collishaw’un çevrimiçi katılımıyla düzenlenecek sanatçı konuşması, saat 14.00’da başlayacak. Sanatsal ve küratöryel pratiklerde doğanın temsiliyeti konusuna odaklanacak olan konuşmanın moderatörlüğünü bağımsız küratör ve yazar Çelenk Bafra üstleniyor. Sanatçı konuşması, estetik ifadelerin doğayı kavrayışımızdaki rolünü, sanatçıların ve küratörlerin teknolojiyi çalışmalarına dahil etme biçimleri bağlamında keşfetmeyi hedefliyor.
Sanatın iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya olduğumuz büyük tehditleri anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğinin sorgulanacağı ilk panel 1 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek. Alice Sharp’ın moderatörlüğünde düzenlenecek panelin konuşmacıları, Aritmi sergi kitabının da yazarları arasında bulunan, hidrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Muharrem Balcı ve sivil toplum faaliyetlerini ekoloji alanında sürdüren, gıda aktivisti Güneşin Aydemir. Panelde, doğaya ilişkin geçmiş ve güncel yaklaşımlar göz önünde bulundurularak doğal sistemlerimizde bozulma ve kaosa neden olan iklim değişikliği tartışılacak.
Aritmi sergi konuşmaları kapsamında 8 Haziran Cumartesi günü saat 14:00’da düzenlenecek ikinci panelin moderatörlüğünü küratör ve sanat yazarı Sinan Eren Erk üstleniyor. Panelde, Doç. Dr. Ebru Yetişkin ile küratör, sanat yöneticisi, sanatçı ve eğitimci Ekmel Ertan, teknolojinin günümüzde sanat, bi̇li̇m ve i̇klimle nasıl etkileşimler içine girdiğini ve bu etkileşimlerin geleceğini tartışmaya açacaklar.
Dijital Mitolojiler: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu üzerine bir konuşma
2023-2024 sezonu koleksiyon sergisi Dijital Mitolojiler’den yola çıkarak tasarlanan bir başka konuşma da 4 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da Borusan Contemporary izleyicileriyle buluşacak. Koleksiyon sergisi küratörü Dr. Necmi Sönmez ve Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün’ün konuşmada eğileceği konular arasında Dijital Mitolojiler sergisini şekillendiren küratöryel yaklaşımlar, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun yeni yorumlara açılması ve koleksiyon sanatçılarıyla kurulacak diyaloglar yer alıyor.
Denizlerdeki yaşam üzerine genç sanatseverlerle sohbet
Konuşma serisi kapsamında, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da 8-10 yaş aralığındaki çocuklar için yaratıcı drama tekniklerinden faydalanılarak hazırlanan bir sohbet etkinliği de gerçekleşecek. Ecem Kodak’ın yürütücülüğünde düzenlenecek “Deniz Dinozorunun Sırrı” başlıklı etkinlikte, Aritmi sergisi için Mat Collishaw tarafından üretilen Pandora, interaktif bir çalışmayla gözlemlenecek. Ardından Zoetrop (Çınlayan Sirenler) isimli enstalasyon odağında katılımcı çocuklarla deniz biyoçeşitliliği üzerine paylaşımlarda bulunulacak.
“Yarınları Duymak” Konuşma Serisi Programı
Aritmi sergi konuşmaları I
Tarih: 27 Nisan 2024
Saat: 14:00-15:00
Moderatör: Çelenk Bafra
Konuşmacı: Mat Collishaw (çevrimiçi katılım)
Not: Etkinlik dili İngilizcedir. Türkçeye ardıl çeviri yapılacaktır.
Dijital Mitolojiler sergi konuşması
Tarih: 4 Mayıs 2024
Saat: 14:00-15:00
Konuşmacılar: Dr. Necmi Sönmez, Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün
Aritmi sergi konuşmaları II: Deniz Dinozorunun Sırrı
Tarih: 18 Mayıs Cumartesi
Saat: 14:00-15:00
Yürütücü: Ecem Kodak
Aritmi sergi konuşmaları III
Tarih: 1 Haziran 2024
Saat: 14:00-16:00
Moderatör: Alice Sharp
Konuşmacılar: Prof. Dr. Muharrem Balcı, Güneşin Aydemir
Not: Etkinlik dili İngilizcedir. Türkçeye ardıl çeviri yapılacaktır.
Aritmi sergi konuşmaları IV
Tarih: 8 Haziran 2024
Saat: 14:00-16:00
Moderatör: Sinan Eren Erk
Konuşmacılar: Doç. Dr. Ebru Yetişkin, Ekmel Ertan
Etkinlik biletlerini Biletix’ten temin edebilir.