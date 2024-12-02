Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman, sömestr tatili hangi gün başlıyor ve bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarıyıl tatili tarihi belli oldu. İlk ara tatilin ardından dinlenme fırsatı bulan öğrenciler ve öğretmenler için 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Peki Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman, sömestr tatili hangi gün başlıyor ve bitiyor?
Yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi ile yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihlerini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin verileceği ocak ayına kadar ilk döneme devam edecekler. Peki Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman, sömestr tatili hangi gün başlıyor ve bitiyor?
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2024-2025 eğitim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak. Okulların kapanmasının ardından, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak.
15 tatil toplamda iki hafta sürecek ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders ziliyle eğitim maratonuna kaldıkları yerden devam edecek.
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
MEB takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Uzun yaz tatili boyunca öğrenciler, tatil planlarını yaparken bir yandan da yeni eğitim yılına hazırlanmak için fırsat bulacak.