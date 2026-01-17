Yarıyıl tatilinde yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası yollarda trafiğin artması bekleniyor.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış koşulları nedeniyle uzun yola daha dikkatli ve kontrollü çıkmanın önemine işaret ederek "Bir lastiğin yola temas ettiği alan, avuç içi kadar bir alan. Aracımızdayken bizi ve sevdiklerimizi yola bağlayan tek bağlantı noktası bu. Doğru lastik kullanımı bu yüzden önemli" uyarısında bulundu.

Uzun yola çıkacak sürücülere kış koşullarına uygun lastik kullanmalarını, lastik bakım ve kontrollerini uzman gözüyle yaptırmalarını öneren Kurt, yarıyıl tatilinde yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredebileceğine ve ani hava değişimlerine dikkati çekti.

Kurt, bazı bölgelerde yaşanan yoğun kar yağışı, karlanma ve buzlanma gibi hava durumlarında kış lastiğinin güvenli trafik için önem taşıdığını vurgulayarak "Özellikle şehirlerarası yollarda, gideceğiniz il sınırları içindeki hava ve yol durumunu valilik duyurularıyla takip edin ve gerekli uyarıları dikkate alın. Karlı ve soğuk havada trafiğe çıkacak sürücülerin kış koşullarına uygun sürüş kurallarına uymaları sadece kendileri için değil, aileleri ve ortak trafikte yer alan tüm vatandaşlarımız için önemlidir.’’ dedi.