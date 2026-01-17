Habertürk
        Yarıyıl tatilinde yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı

        Yarıyıl tatilinde yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı

        Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası yollarda trafiğin artmasını beklediklerini belirterek, "Gideceğiniz il sınırları içindeki hava ve yol durumunu valilik duyurularıyla takip edin ve gerekli uyarıları dikkate alın" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:30 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:30
        Yarıyıl tatilinde yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
        Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası yollarda trafiğin artması bekleniyor.

        Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış koşulları nedeniyle uzun yola daha dikkatli ve kontrollü çıkmanın önemine işaret ederek "Bir lastiğin yola temas ettiği alan, avuç içi kadar bir alan. Aracımızdayken bizi ve sevdiklerimizi yola bağlayan tek bağlantı noktası bu. Doğru lastik kullanımı bu yüzden önemli" uyarısında bulundu.

        Uzun yola çıkacak sürücülere kış koşullarına uygun lastik kullanmalarını, lastik bakım ve kontrollerini uzman gözüyle yaptırmalarını öneren Kurt, yarıyıl tatilinde yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredebileceğine ve ani hava değişimlerine dikkati çekti.

        Kurt, bazı bölgelerde yaşanan yoğun kar yağışı, karlanma ve buzlanma gibi hava durumlarında kış lastiğinin güvenli trafik için önem taşıdığını vurgulayarak "Özellikle şehirlerarası yollarda, gideceğiniz il sınırları içindeki hava ve yol durumunu valilik duyurularıyla takip edin ve gerekli uyarıları dikkate alın. Karlı ve soğuk havada trafiğe çıkacak sürücülerin kış koşullarına uygun sürüş kurallarına uymaları sadece kendileri için değil, aileleri ve ortak trafikte yer alan tüm vatandaşlarımız için önemlidir.’’ dedi.

        "KONTROLLER YAPILMALI, DOĞRU HAVA BASILMALI"

        LASİD Genel Sekreteri Kurt, seyahat öncesi lastiklerin bir uzman tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak güvenli sürüş için en önemli durumun, lastiklerin uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması olduğunu belirtti.

        Lastiklere, araç üreticisinin önerdiği kriterlere göre hava basıncı kontrolünün yapılması gerektiğini ifade eden Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın. Bu bakım ve kontroller yakıt tasarrufu da sağlayarak uzun yolda aracınıza ve size daha güvenli daha ekonomik ve daha konforlu bir sürüş sunacaktır. Ayrıca bu bakım ve kontroller düzensiz aşınmayı da önleyerek lastiğinizin ömrünü uzatır.’’

        Kurt, kış koşullarında güvenli lastiğin kış lastiği olduğunu, araçta zincir bulundurulması gerektiğini ve lastiklerin balans ayarlarının yetkili servislerde yaptırılması gerektiğini de dile getirdi.

