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        Haberler Yemek Yapma Yaş pasta tarifi: pastane usulü gibi olan ev yapımı kolay yaş pasta nasıl yapılır?

        Yaş pasta tarifi: pastane usulü gibi olan ev yapımı kolay yaş pasta nasıl yapılır?

        Yaş pasta, taptaze kek tabanları arasına krema veya meyve dolgusu eklenerek hazırlanan, hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Pastane vitrinlerini süsleyen, renkli ve göz alıcı yaş pastalar, özel günlerin ve kutlamaların vazgeçilmez tatlıları arasında yer alır. Ev yapımı veya pastane usulü olarak hazırlanabilen bu tatlı, herkesin seveceği bir lezzet sunar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 17:33 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:33
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        Yaş pasta tarifi
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        Ev usulü yaş pasta tarifi, evde kolayca hazırlanabilen ve pastane kalitesinde lezzeti yakalamanızı sağlayan enfes bir tatlıdır. Bu tarif, yumuşacık kek tabanları arasına krema veya meyve dolgusuyla hazırlanan ve hafif bir dokuya sahip olan yaş pastaların ev versiyonunu sunar. Pastane vitrinlerini aratmayacak kadar göz alıcı ve lezzetli olan ev yapımı yaş pasta, özel günlerin vazgeçilmez tatlılarından biri olabilir. Misafirlerinizin ve sevdiklerinizin beğenisini kazanacak bu tarif, evde kolayca yapılabilen pratik ve lezzetli bir seçenektir. İşte kolay yaş pasta tarifi

        Pastane Usulü Yaş Pasta Tarifi,

        Pastane usulü yaş pasta tarifi, profesyonel bir tatlı ustası gibi hazırlanmış, kremsi ve lezzetli bir tatlıdır.

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        Keki için:

        • 4 büyük boy yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı un
        • Yarım su bardağı nişasta (mısır veya buğday)
        • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
        • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
        • 1 çimdik tuz
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        Krema için:

        • 4 su bardağı süt
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 5 yemek kaşığı un
        • 5 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)
        • 2 büyük boy yumurta sarısı
        • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
        • 200 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

        Islatmak için:

        • Yarım su bardağı süt veya su
        • İsteğe bağlı olarak 1-2 yemek kaşığı şeker veya vanilya özütü

        Kaplama için:

        • Damla çikolata veya çikolata rendesi
        • Çilek, muz veya mevsim meyveleri (isteğe bağlı)
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        Hazırlık:

        • Öncelikle keki hazırlamak için, yumurtaları ve toz şekeri mikserle açık sarı renk alana kadar çırpın.
        • Daha sonra vanilya özütü ve tuzu ekleyerek çırpmaya devam edin.
        • Un, nişasta ve kabartma tozunu eleyerek yumurta karışımına ekleyin. Yavaşça karıştırarak kek hamurunu hazırlayın.
        • Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Keki fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.
        • Krema için, bir tencerede sütü ve toz şekeri orta ateşte ısıtın. Kaynama noktasına gelene kadar karıştırın.
        • Ayrı bir kapta yumurta sarılarını çırpın. Üzerine un ve nişastayı ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edin.
        • Kaynar sütten biraz alıp yumurta karışımına ekleyin ve hızlıca karıştırın. Sonra bu karışımı tenceredeki kaynar süte ekleyin.
        • Sürekli karıştırarak kremanın koyulaşmasını sağlayın. Kıvam aldığında vanilya özütünü ekleyin ve ocaktan alın.
        • Kremanın üzerine tereyağı ekleyerek erimesini sağlayın ve homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Ardından kremanızı soğumaya bırakın.
        • Soğuyan keki üç eşit parçaya kesin.
        • Birinci kek tabanını servis tabağına alın. Üzerine ıslatma karışımından sürün.
        • Ardından kremanın üçte birini kekin üzerine yayın.
        • Diğer kek tabanını kremalı kekin üzerine kapatın. Tekrar ıslatma karışımından sürün ve kalan kremayı üzerine yayın.
        • Son olarak üçüncü kek tabanını kapatın. Kekin dışını ve üzerini kalan kremayla kaplayın.
        • Dilerseniz, damla çikolata veya çikolata rendesiyle pastanızı süsleyin ve mevsim meyveleriyle servis yapın.
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        Püf Noktaları

        Yaş pasta tarifi kakaolu yapıldığı zaman malzemelerin kalitesi ve miktarı önemlidir; taze ve yüksek kaliteli malzemeler kullanılmalı ve doğru oranlarda ölçülmelidir. Kek hamuru hazırlanırken, unun eğitilmesi ve diğer kuru malzemelerle iyice karıştırılması gerekir; yumurta ve şeker karışımı iyi çırpılmalı, ancak hamur fazla karıştırılmamalıdır. Kekin pişme süreci kontrol edilmeli, altın sarısı bir renge ulaşana kadar pişirilmeli ve kürdan testi ile pişip pişmediği kontrol edilmelidir.

        Krema hazırlanırken, düşük ateşte pişirilmeli ve sürekli karıştırılarak kıvamının koyulaşması sağlanmalıdır. Islatma suyu kullanılırken, kek tabanlarının hafifçe tatlandırılması ancak fazla ıslatılmaması önemlidir. Son olarak, pastanın montaj ve sunumu sırasında her bir katın düzgünce yerleştirilmesi ve kremasının eşit şekilde yayılması, pastanın görsel olarak çekici olmasını sağlar. Bu püf noktalarına dikkat edilerek, pastane kalitesinde bir yaş pasta hazırlanabilir.

        Bu püf noktalarına dikkat edilerek, pastane kalitesinde bir yaş pasta hazırlanabilir. Her adımın özenle uygulanması, yaş pastanın lezzetli ve görsel olarak çekici olmasını sağlar. Doğru malzemelerin seçimi ve doğru tekniklerin kullanılmasıyla, evde yapılan yaş pasta keyifli ve başarılı bir deneyim haline gelir. Ayrıca, yaş pasta yaparken zaman ayırarak ve sabırlı olarak, sonucun istenilen şekilde olmasını sağlamak önemlidir. Bu püf noktalarını göz önünde bulundurarak, sevdiklerinizle paylaşacağınız enfes bir yaş pasta elde edebilirsiniz.

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