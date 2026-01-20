Habertürk
        Yaş Pasta Tarifi: Yaş Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Yaş Pasta Tarifi: Yaş Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Yaş pasta, yumuşak keki ve krema dolgulu yapısıyla özel günlerin vazgeçilmez tatlıları arasına girmiştir. Evde pastane lezzetinde yaş pasta yapmak isteyenler için adım adım tarif ve püf noktaları merak edilir. Yaş pasta tarifi ve malzemeleri de merak konusudur. İşte konunun detayları…

        Giriş: 20.01.2026 - 15:57 Güncelleme: 20.01.2026 - 15:57
        Yaş pasta, doğum günlerinden kutlamalara kadar pek çok özel anın simgesi haline gelmiş klasik bir tatlıdır. Evde yapılan yaş pasta ise kullanılan malzemelerin kontrol edilebilmesi ve de tazeliği açısından avantaj sağlar. Ancak kekin kuru olmaması, kremanın kesilmemesi ve katların doğru şekilde birleştirilmesi büyük önem taşır. Bunlar, yaş pasta yapılışı açısından değerli püf noktalardır. Sonuç olarak doğru oranlar ve basit tekniklerle hazırlanan bir yaş pasta, pastane lezzetini aratmayacak sonuçlar verebilir.

        YAŞ PASTA TARİFİ

        Yaş pasta tarifi çeşitli adımlara dikkat edildiğinde son derece basit olabilir. Klasik bir yaş pasta pandispanya kek, krema ve isteğe bağlı meyve veya çikolata dolgularıyla hazırlanır. Yaş pastanın en önemli özelliği ise kek katlarının şerbetle ıslatılarak yumuşak bir doku kazanmasıdır. Kremanın kıvamı ne çok akışkan ne de fazla yoğun olmalıdır. Katlar arasında kullanılan krema ise pastanın formunu belirlemede önemlidir. Doğru hazırlanmış bir yaş pastayı dilimlediğinizde dağılmadan düzgün kesilen ve her lokmada dengeli bir tat sunan lezzet elde edebilirsiniz.

        YAŞ PASTA MALZEMELERİ

        Evde yaş pasta yapmak için gerekli malzemeler birkaç aşamada hazırlanabilir. Klasik bir yaş pasta malzemeleri temel olarak aşağıda verildiği gibidir;

        Kek için:

        • 4 adet yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı un
        • 1 paket vanilin
        • 1 paket kabartma tozu

        Krema için:

        • 2,5 su bardağı süt
        • 2 yemek kaşığı un
        • 1 yemek kaşığı nişasta
        • 1 su bardağı toz şeker1 paket vanilin

        Islatmak için:

        • 1 su bardağı süt

        Bunun yanı sıra İsteğe bağlı olarak muz, çilek, çikolata parçaları veya kakao kullanılabilir.

        YAŞ PASTA YAPIMI KOLAY MI?

        Yaş pasta yapımı kolay mı? Söz konusu pastanın yaşımı birkaç aşamadan oluşur. Ancak ilk bakışta zor gibi görünebilir. Yine de sırayla ve dikkatli şekilde uygulandığında oldukça pratiktir. Kekin doğru pişirilmesi ve krema hazırlanırken sürekli karıştırılması yeterlidir. Özellikle hazır pasta tabanı kullanıldığında süreç daha da kolaylaşır. Bu noktada ev ortamında yaş pasta yapmak, ekonomik ve pratik bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

        YAŞ PASTA NASIL YAPILIR?

        Peki evde yaş pasta nasıl yapılır? Bu tarifin yapılışına pandispanya kekle başlanır. Şu adımlar takip edilebilir;

        • Yumurta ve şeker, karışım beyazlayana kadar çırpılır.
        • Un, kabartma tozu ve vanilin eklenerek spatula ile karıştırılır.
        • Hamur, yağlanmış kalıba dökülerek 170 derece fırında yaklaşık 30 ya da 35 dakika kadar pişirilir.
        • Krema için süt, un, nişasta ve şeker tencereye alınır.
        • Malzemeler sürekli karıştırılarak pişirilir.
        • Koyulaşınca ocaktan alınır ve vanilin eklenir.
        • Soğuyan kek ortadan ikiye bölünür ve sütle ıslatılır.
        • Krema sürülür, isteğe bağlı malzemeler eklenir ve katlar birleştirilir.
        • Pasta dışı da krema ile kaplanır.
        • İsteğe bağlı olarak çeşitli malzemelerle süslenebilir.

        Afiyet olsun!

        Not: Pasta hazırlandıktan sonra en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirilirse lezzeti ve formu daha iyi oturur.

        YAŞ PASTA PÜF NOKTALARI

        Yaş pasta yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası kekin soğumadan kesilmemesidir. Sıcak kek kesildiğinde dağılabilir. Islatma işlemi dengeli yapılmalı ve kek fazla sütle ıslatılmamalıdır. Bunun yanı sıra krema sıcak eklenirse akabilir, bu nedenle mutlaka soğutulmalıdır.

