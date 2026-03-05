Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Yasa dışı avcılık yapanlara idari işlem | Son dakika haberleri

        Yasa dışı avcılık yapan 11 kişiye idari işlem

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 11 kişiye idari işlem uyguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasa dışı avcılık yapanlara idari işlem
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, dron destekli av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Yaban hayatını korumak amacıyla ülkemizin birçok noktasında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Teknoloji destekli denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 11 şahıs hakkında, ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Doğayı ve yaban hayatını korumak için sahadaki denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 3 Mart 2026 (İran Neden Liderlerini Koruyamıyor?)

        İsrail-ABD-İran savaşında yöntemler iyice sertleşti. Taraflar ne kadar ileri gidebilir? Şu ana kadar kim, ne kaybetti? İran nasıl bir taktik uyguluyor? Savaş bölgesel hale gelir mi? Savaş nereye kadar sürecek? İran neden liderlerini koruyamıyor? Daha yüksek bir misilleme gelir mi? İran'ın stokları b...
        #yasa dışı avcılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı