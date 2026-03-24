Yasa dışı bahis çetesi yaptıkları vurgunu gece kulüplerinde harcamış!
Eskişehir'de yasa dışı bahis çetesi, vurgun paralarını İstanbul'da gece kulüplerinde dansözlerle harcadı. Çete üyeleri, o görüntüleri de sosyal medyada paylaştı
Giriş: 24.03.2026 - 17:22
Eskişehir’de yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleriyle haksız kazanç elde eden bir çetenin, elde ettiği paraları İstanbul’daki gece kulüplerinde harcadığı tespit edildi.
SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN PAYLAŞTILAR
Güvenlik birimlerinin incelemelerinde, şüphelilerin eğlence mekanlarında dansözlerle yaptıkları harcamaları ve lüks yaşamlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları ortaya çıktı.
58 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan analizlerde, çete üyelerinin yüksek miktarda parayı kısa sürede tükettiği, paylaşımların ise soruşturma sürecinde delil olarak değerlendirildiği öğrenildi. Eskişehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 58 şüpheliyi gözaltına aldı. 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ