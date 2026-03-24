Yasa dışı bahis çetesi yaptıkları vurgunu gece kulüplerinde harcamış!

Eskişehir’de yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleriyle haksız kazanç elde eden bir çetenin, elde ettiği paraları İstanbul’daki gece kulüplerinde harcadığı tespit edildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN PAYLAŞTILAR

Güvenlik birimlerinin incelemelerinde, şüphelilerin eğlence mekanlarında dansözlerle yaptıkları harcamaları ve lüks yaşamlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları ortaya çıktı.

58 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan analizlerde, çete üyelerinin yüksek miktarda parayı kısa sürede tükettiği, paylaşımların ise soruşturma sürecinde delil olarak değerlendirildiği öğrenildi. Eskişehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 58 şüpheliyi gözaltına aldı. 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.