Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama

        İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

        İstanbul'da, yasal bahis işletmelerinde "kapalı devre" sistem aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 23:42 Güncelleme: 30.01.2026 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kapalı devre" sistem üzerinden yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

        Burada savcılığa çıkarılan 14 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

        SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yasal bahis işletmelerinde "kapalı devre" olarak adlandırılan sistem üzerinden yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı, işletmelere gelen kişilerin telefonları üzerinden ya da fiziki temasla bu sitelere yönlendirilerek bahis oynamalarının sağlandığı belirlenmişti.

        Resmi olarak faaliyet gösteren 5 farklı işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, 2023-2025 yıllarında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu tespit edilmişti.

        Bu kapsamda polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Foseptik çukuruna düşen genç kız, yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı

        Antalya'da işe gitmek için evinden çıkan genç kız motosikletine binmek istediği sırada kapağı kırılan binaya ait fosseptik çukuruna düştü. Genç kız yardım çığlıklarını duyan komşuları tarafından yağmur suları ile dolu fosseptik çukurundan çıkarıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık