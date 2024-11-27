Yasa dışı bahis reklamlarına ceza

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul yoğun izleme gündemiyle toplandı.

AA'da yer alan habere göre toplantıda, Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar Dizisi"nde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ile dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu.

Ardından toplumda pek çok olumsuzluğun kaynağı olan yasa dışı bahis reklamları ve özendirici görüntüler RTÜK'ün gündemine girdi.

Ayrıca, S SPORT+'ın Leganes-Real Madrid futbol karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın Hizmetleri, …alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz." ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Karadağ-Türkiye maçındaki ve Lille-Fenerbahçe müsabakasındaki yasa dışı bahis reklamları nedeniyle TV8 ve EXXEN'e üst sınırdan para cezası uygulandı.

STAR TV'nin "Sahipsizler", NOW'ın "Yabani" isimli dizileri ile SHOW'un "Deha" dizisi kadına yönelik başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

HABER KANALLARINA DA CEZA

SZC'nün "Arena" programı, Halk TV'nin "Rota", TELE 1'de yayınlanan "Sabah Pusulası" ile FLASH Haber'in "Ana Haber Bülteni" ve "Başkent'te Gündem" programı tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini esas almadıkları gerekçesiyle gündeme alındı.