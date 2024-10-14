Yasa dışı silah ticaretine 7 gözaltı
Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 14.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:40
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken 13 ruhsatsız tabanca, 141 fişek, 2 silah gövdesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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