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Haberler Gündem 3. Sayfa Yasa dışı silah üretimi: 4 gözaltı
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İzmir'de yasa dışı silah üretimi ve ticaretine 4 gözaltı

İzmir'de, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapıldığı gerekçesiyle belirlenen adreslere polis tarafından baskın gerçekleştirildi. 100'ün üzerinde tabanca ve malzeme ele geçirilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı

Yasa dışı silah üretimi: 4 gözaltı
DHA

İzmir'de, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığını belirlediği S.G., O.E., O.K. ve M.A.'yı takibe aldı. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, dün operasyon yaptı.

Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, ayrıca araçlarında da yapılan aramada 120 adet çevirmeye hazır kurusıkı tabanca, 188 adet şarjör, 3 adet tabanca, 359 adet fişek, 99 adet silah parçası, 1 adet hidrolik pres makinesi, 1 adet dramel makinesi, 6 adet matkap ve çok sayıda silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilerin kurusıkı tabancaları çevirdikleri ve silah imalatı için kullandıkları atölyeler de tespit edildi. Adreslerde ele geçirilen tüm malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan S.G., O.E., O.K. ve M.A.'nın işlemleri sürüyor.

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