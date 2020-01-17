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Türkiye'de faaliyet gösteren yazılım firmalarını bünyesinde barındıran Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD),olağan genel kurulunu dün gerçekleştirdi.

YASAD’ın İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampusü’nde bulunan genel merkezinde düzenlenen genel kurulda, yeni yönetim kurulu belirlendi.

ThinkBig Digital Solutions CEO’su Gönül Kamalı liderliğinde hazırlanan tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetim oybirliği ile genel kurulun onayını aldı. Seçimin ardından yapılan görev dağılımında 2020-2023 yıllarını kapsayan yeni dönemde Gönül Kamalı YASAD Başkanı oldu.

Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan başkan yardımcısı, Model Business Solutions Genel Müdürü Atila Zeybek de sayman oldu.

'GLOBAL MARKA YARATMAK İSTİYORUZ'

Yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren YASAD Başkanı Gönül Kamalı, "İlk hedefimiz deneyim, bilgi ve birikim sahibi olan firmalarımızın global ölçekte marka yaratmaları olacak. Öncü ve kritik teknolojilerde sektörel ve Türkiye ölçeğinde Ar-Ge yatırım strateji ve politikalarının geliştirilmesine de öncelik vereceğiz. Biz yeni dönemde, kurumsallaşma, sürdürülebilir politikalar, şirket büyümeleri, marka değerlerinin artırılması ve global dünyadan ciddi pay alma konularına yöneleceğiz" dedi.