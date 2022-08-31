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Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasağı dinlemediler! Göz göre göre gelen ölüm - En Son Haberler
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Göz göre göre gelen ölüm! 2 günlük evli çift ile akrabaları yasağı dinlemedi...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle plajlarda bugün için yasak kararı alındı. Yasağı dinlemeyen 2 gün yeni evli çift ile bir akrabalarının deniz keyfi ise, faciayla sonlandı. Denize giren 3 kişiden biri boğuldu. Sörf okulu öğrencileri tarafından kurtarılan yeni evli çiftten genç kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasağı dinlemediler! Göz göre göre gelen ölüm - En Son Haberler
Yasağı dinlemediler! Göz göre göre gelen ölüm
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DHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, hava muhalefeti nedeniyle plajlardaki yasağı dinlemeyerek denize giren 3 kişiden 1'i boğuldu.

Kandıra ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle bugün tüm plajlara girişler yasaklandı. İki gün önce evlendikleri öğrenilen F.T (21) ve eşi E.T. (23) ile akrabaları M.A. (44), Sakarya'dan Kandıra ilçesinde Babalı sahiline yüzmeye geldi.

SÖRF OKULU ÖĞRENCİLERİ KURTARDI

M.A. denizde bir süre sonra gözden kayboldu. F.T.'nin de denizde boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine E.T., karısını kurtarmak için suya atladı. 3 kişinin denizde çırpındığını gören sörf okulu öğrencileri sağlık ekiplerini arayıp yardım isterken, hemen denize girerek boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkardı.

AKRABA ÖLDÜ, GENÇ KADININ DURUMU AĞIR

Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.T.'nin ise hayati tehlikesi devam ettiği, E.T.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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