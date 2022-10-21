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Haberler Gündem 3. Sayfa Yasak aşk cinayetine iyi hal indirimi! - Günün öne çıkan haberleri
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Yasak aşk cinayetine iyi hal indirimi!

Konya'da eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Hekim Bingöl'ü, boğazını kesip öldürdükten sonra Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde molozlar arasına saklayan Ali Şentürk, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle, 12 yıl hapse mahkum edildi. Sanık Şentürk, son savunmasında, "İşimde gücümde olan birisiydim. Bunları hak etmedim" dedi

Yasak aşk cinayetine iyi hal indirimi! - Günün öne çıkan haberleri
Yasak aşk cinayetine iyi hal indirimi!
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DHA

İstanbul'da yaşayan N.B., geçen yıl 6 Mart'ta, İlçe Emniyet Amirliği'ni arayıp Yunak Kaymakamlığı'nda görevli eşi Hekim Bingöl'den (49) haber alamadığını söyledi.

MOBESE KAMERALARI İNCELENDİ

Hayatını kaybeden Hekim Bing&ouml;l.
Hayatını kaybeden Hekim Bingöl.

DHA'da yer alan habere göre araştırma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yalnız yaşayan Hekim Bingöl'ün, 5 Mart'ta evin önüne gelen otomobille ayrıldığını belirledi. Aracın plakasından yola çıkan polis, çevredeki güvenlik ve mobese kameralarının kayıtlarını inceledi.

ARAÇ KAYDINDAN KİMLİĞE ULAŞILDI

İncelemede, aracın Eskişehir'e doğru gittiği belirlendi. Otomobilin, İstanbul Maslak Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Şentürk (42) adına kayıtlı olduğu saptandı.

"EŞİMLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanan Ali Şentürk, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Hekim Bingöl'ü tartışma sonucu öldürüp, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki arazide molozların arasına gizlediğini itiraf etti.

BOĞAZINI KESİP 10 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Bingöl'ün cansız bedeni, bulunduğu yerden çıkarıldı, Şentürk 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sanık Şentürk'ün Hekim Bingöl'ü boğazını kesip, 10 kez bıçakladığı adli tıp raporuyla tespit edildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanık Ali Şentürk hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı.

"BEN CEZASINI BOŞANARAK VERİRDİM"

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Şentürk ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede ifade veren, Hekim Bingöl'ün eşi N.B., "Kendisi eşimi öldürmeyip bana durumu söyleseydi, ben cezasını boşanarak verirdim. Kendisi, mahkemede babasız büyüdüğünü söyledi. Benim oğlum da babasız kaldı. Birinin başka birini öldürmesi hiçbir şeyi çözmez" dedi.

"BEN BUNLARI HAK ETMEDİM"

Mahkeme savcısının verdiği haksız tahrik indirimli mütalaaya karşı son savunmasını yapan tutuklu sanık Ali Şentürk ise, "Benim kendi yaşadıklarımı, ne kendi çocuklarımın ne de başkasının çocuğunun yaşamasını istemem. Ben maktulü öldürme kastıyla hareket etmedim. Eğer o bana bıçakla saldırmasaydı bunlar olmayacaktı. Ben işimde gücümde olan birisiydim. Bunları hak etmedim. Tüm bu yaşananlar için pişmanım. Keşke Hekim'in yanına gitmeseydim" diye konuştu.

12 YIL HAPSE MAHKUM ETTİ

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Hekim Bingöl'ü boğazını keserek öldürdükten sonra toprağa gömen Ali Şentürk'ü, 'kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleriyle 12 yıl hapse mahkum etti. N.B., karara tepki gösterdi.

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