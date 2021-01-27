Evine geldi! Dehşetle bitti! Yasak aşk!

İzmir'in Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 1610 Sokak'ta eşiyle yaşayan Mikail G.'nin (29) evinde dün yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Hediye D. (41),Mikail G.'nin evine gitti.
KADINI SOL OMUZUNDAN VURDU
DHA'da yer alan habere göre ilişki yaşadıkları öne sürülen ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mikail G., pompalı tüfeğini alıp Hediye D.'yi sol omzundan vurdu.
KENDİ HAYATINA SON VERDİ
Hediye D. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mikail G. aynı silahı başına ateşleyerek, intihar etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Ağır yaralı olan Hediye D., ambulansa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, Mikail G.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.
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