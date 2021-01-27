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HaberlerGündem3. SayfaAŞK-I MEMNU| Son dakika! Tüfekli kavga: 1 ölü, 1 yaralı...
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Yasak aşk ölümle bitti!

İzmir'de, Mikail G. (29) eşiyle yaşadığı evine gelen, evli ve 2 çocuk annesi Hediye D.'yi (41) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra aynı silahı başına ateşleyerek intihar etti. Tedavi altına alınan Hediye D.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, ikilinin ilişki yaşadığı iddia edildi

AŞK-I MEMNU| Son dakika! Tüfekli kavga: 1 ölü, 1 yaralı...
Evine geldi! Dehşetle bitti! Yasak aşk!
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DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 1610 Sokak'ta eşiyle yaşayan Mikail G.'nin (29) evinde dün yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Hediye D. (41),Mikail G.'nin evine gitti.

KADINI SOL OMUZUNDAN VURDU

DHA'da yer alan habere göre ilişki yaşadıkları öne sürülen ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mikail G., pompalı tüfeğini alıp Hediye D.'yi sol omzundan vurdu.

KENDİ HAYATINA SON VERDİ

Hediye D. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mikail G. aynı silahı başına ateşleyerek, intihar etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralı olan Hediye D., ambulansa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, Mikail G.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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