Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonYasak Elma 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 102. son bölüm
ABONE OL

Yasak Elma 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 102. son bölüm

Yasak Elma 102. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Yasak Elma 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yasak Elma 102. son bölüm özeti...

Yasak Elma 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 102. son bölüm

Yasak Elma dizisinin 102. son bölümünde; Hasan Ali’nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Yasak Elma 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yasak Elma 102. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 102. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.

Hasan Ali, Ender’in konuşması sonrası Mahmut’tan şüphelenmeye başlar ve Mahmut- Şahika ilişkisini çözerek ikisinden de bir seferde kurtulma planı yapar. Çağatay, Emir ve Caner sayesinde Cansu’dan kurtulmanın çaresini bulur ve bir plan yaparlar. Çağatay her şeyi düzeltecekken, umulmadık bir ziyaret onu alt üst edecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sefirin Kızı 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 44. son bölüm
TELEVİZYONSefirin Kızı yeni fragman geldi mi?
Maraşlı 11. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Maraşlı 10. son bölüm...
TELEVİZYONMaraşlı 11. yeni bölüm fragmanı...
Çukur 121. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 120. son bölüm izle
TELEVİZYONÇukur 121. yeni bölüm fragmanı yayında mı?
Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu?
TELEVİZYONSurvivor ödül oyunu kim kazandı?
Alev Alev 19. yeni bölüm fragmanı izle - Alev Alev 19. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONAlev Alev 19. yeni bölüm fragmanı yayında!
Sercan Yıldırım ve Ardahan Survivor'a katılacak mı?
TELEVİZYONSurvivor'da sürpriz isimler
Zübeyde Hatun nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun neden öldü, ne zaman? Biyografisi
TELEVİZYONZübeyde Hatun nasıl öldü?
Melikşah'ın annesi Seferiye Hatun tarihte nasıl öldü? Seferiye Hatun kimdir?
TELEVİZYONSeferiye Hatun tarihte nasıl öldü?
Turna Hatun nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun ölecek mi, neden ölmüştü? Turna Hatun kimdir?
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun ölecek mi?
Maraşlı nerede çekiliyor, hangi il ve ilçede? Maraşlı dizisi nerede çekildi? İşte çevrilen mekanlar
TELEVİZYONMaraşlı nerede çekiliyor?