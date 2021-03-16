Yasak Elma dizisinin 102. son bölümünde; Hasan Ali’nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Yasak Elma 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yasak Elma 102. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 102. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— FOX (@FOXTurkiye) March 15, 2021

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.

Hasan Ali, Ender’in konuşması sonrası Mahmut’tan şüphelenmeye başlar ve Mahmut- Şahika ilişkisini çözerek ikisinden de bir seferde kurtulma planı yapar. Çağatay, Emir ve Caner sayesinde Cansu’dan kurtulmanın çaresini bulur ve bir plan yaparlar. Çağatay her şeyi düzeltecekken, umulmadık bir ziyaret onu alt üst edecektir.