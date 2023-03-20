YASAK ELMA 168. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Julia ve Doğan’ı birlikte görmenin şaşkınlığını yaşarken, Doğan masumiyetini ispat etmeye çalışır. Doğan Ata ve Yıldız arkadaşlığından hoşlanmaz. Kumru ve Selim birlikteliği gizli bir şekilde devam ederken, Kumru’nun Selim’e yaptığı ziyaret ilişkilerinin gidişatı için bomba etkisi yaratacak olaylara gebedir.