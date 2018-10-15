Yasak Elma 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Yasak Elma dizisi, 18. yeni bölümü ile bu akşam FOX TV'de izleyicileriyle buluşacak. FOX TV'de yayınlanacak olan Yasak Elma dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

YASAK ELMA 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep ani almış olduğu kararın gelgitlerini yaşıyordur. Alihan ise Zeynep’in hala kendini sevdiğine emindir. Yıldız ve Halit gerginliği giderek artarken bu gerginlik Ender’in lehine sonuçlanır. Kemal, adım adım Yıldız’a yaklaşmaktadır. Ender’in Alihan’ın şirketi için yaptığı tanıtım partisine Alihan’ın beklenmeyen hareketi damga vurur.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam (Ender Argun), Talat Bulut (Halit Argun), Onur Tuna (Alihan Taşdemir), Eda Ece (Yıldız Yılmaz), Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz), Şafak Pekdemir (Zehra Argun), Barış Aytaç (Caner Çelebi), İrem Kahyaoğlu (Şengül Doğan), Kıvanç Kasabalı (Sinan), Nilgün Türksever (Zerrin Taşdemir), Sinan Eroğlu (Hakan Kurtuluş), İlber Kaboğlu (Erim Argun), Ayşegül Çınar (Lila Argun), Tuğçe Koçak (Lal Uzun)

Senaryosunu Melis Civelek - Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı Yasak Elma dizisinin 18. yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarında olacak.

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