Yasak Elma 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu, dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Son bölümde yaşananların ardından gözler Yasak Elma 21. bölüme çevrildi. Peki; Yasak Elma 21. bölümde yaşanacaklarla ilgili ipuçlarını taşıması beklenen Yasak Elma 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki Yasak Elma 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA 20. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, Hira ve Alihan’ı birlikte görmenin üzüntüsünü çekerken, Alihan’ı iş yerinde görmenin verdiği sıkıntıları da yaşıyordur. Hira’nın Alihan’ın odasını habersizce karıştırması sonucu ortaya çıkan yanlış anlama, Zeynep ve Alihan ilişkisini başka bir yere taşıyacaktır. Yıldız ise Halit ve Kemal arasında kalmıştır. Duyguları ve mantığı arasında bir karar vermek zorundadır.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Yasak Elma Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ