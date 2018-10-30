Yasak Elma dizisi dün akşam 20. son bölümü ile FOX TV ekranlarına geldi. Hira’nın Alihan’ın odasını habersizce karıştırması sonucu ortaya çıkan yanlış anlama, Zeynep ve Alihan ilişkisini başka bir yere taşıyacaktır. Yıldız ise Halit ve Kemal arasında kalmıştır. Duyguları ve mantığı arasında bir karar vermek zorundadır. Peki, Yasak Elma dizisinin 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, Hira ve Alihan’ı birlikte görmenin üzüntüsünü çekerken, Alihan’ı iş yerinde görmenin verdiği sıkıntıları da yaşıyordur. Hira’nın Alihan’ın odasını habersizce karıştırması sonucu ortaya çıkan yanlış anlama, Zeynep ve Alihan ilişkisini başka bir yere taşıyacaktır. Yıldız ise Halit ve Kemal arasında kalmıştır. Duyguları ve mantığı arasında bir karar vermek zorundadır.

Senaryosunu Melis Civelek - Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamı saat 20.00'da 21. yeni bölümü ile FOX TV ekranlarına gelecek.

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