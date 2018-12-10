Yasak Elma 26. yeni bölümü ile bu akşam FOX TV ekranlarına gelecek. Yasak Elma 25. son bölümünde; Ender yaptığı teklifin cevabını beklerken, Alihan ile Zeynep’in ilişkisi Alihan’ın dengesizlikleri yüzünden zora girdi. Zeynep ise Alihan’dan ümidini kesmemiştir ve ona bir sürpriz hazırlamaya karar verdi. İşte, Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

YASAK ELMA 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender yaptığı teklifin cevabını beklerken, Alihan ile Zeynep’in ilişkisi Alihan’ın dengesizlikleri yüzünden zora girer. Zeynep ise Alihan’dan ümidini kesmemiştir ve ona bir sürpriz hazırlamaya karar verir.

Yıldız, mücevherlerin sahte çıkmasıyla birlikte yine büyük bir sorunun içine düşmüştür ve bu sefer onu kurtaracak kişi Kemal’den başkası değildir.

Yasak Elma 26. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ