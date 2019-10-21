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HaberlerTelevizyonYasak Elma 53. son bölüm: Yıldız'dan Halit'e büyük şok! Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınland

Yasak Elma 53. son bölüm: Yıldız'dan Halit'e büyük şok! Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 53. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Yasak Elma'da oğluna kavuşan Yıldız, sünnet düğünü düzenliyor. Davetliler arasına katılan Şahika hain planlarına devam ediyor. Yıldız ise Halit'i şaşkına çeviriyor. İşte, Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 53. son bölüm özeti

Yasak Elma

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı dizinin ekranlara gelen bölümün ardından merakla bekleniyor. Yasak Elma'nın bu haftaki bölümünde sünnet düğünü vardı. Davete katılan Şahika ile Ender karşı karşıya geliyor. Ender, Şahika'ya "Bol bol gül sonra çok ağlayacaksın" diyerek ne yaparsa yapsın onu perişan edeceğini söylüyor. Halit'in ise Şahika'yı savunması Yıldız'ı çileden çıkarıyor. Daha sonra Yıldız Halit'i bir kenara çekip boşanma kağıdını gösteriyor ve Halit'e ondan boşanmaya karar verdiğini söylüyor. Şaşkınlığını gizleyemeyen Halit'in ne cevap vereceği ise merak konusu. Yasak Elma 53. son bölüm özeti ve 54. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

YASAK ELMA 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 54. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA 53. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız nihayet yeni dünyaya gelen çocuğun Halit'den olduğu gerçeğini ortaya çıkarmayı başarmıştır. Halit'e ya biz ya o kadın seçeneğini sunan Yıldız evde yeniden güçlü konuma gelmeye başlamış Şahika'nın kurduğu düzen alt üst olmaya başlamıştır.

Halit çocuğunun görememe riskini göz önünde bulundurmaz bile. Halit Can'ın sünnet düğünü için yapılan partiye Yıldız istediği herkesi çağırma ayrımcılığına erişmiş ve Ender'i de bu oyunun içine sokmayı başarmıştır. Yıldız'ın planları elbetteki bununla da sona ermeyecektir. En büyük şoku Halit, Yıldız'ın elinde boşanma celbi ile gelmesi ile yaşayacaktır. 

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