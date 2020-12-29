Yasak Elma dizisi 91. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 92. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

YASAK ELMA 91. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Çağatay’ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler.

Ender, Halit’in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer.

Halit’i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır.

YASAK ELMA 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.