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Medyapım imzasıyla her hafta pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkan Yasak Elma dizisinin son bölümünde heyecan durulmadı. Yasak Elma'nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümünde Çağatay'ın Yıldız'la barışma çabası Ender'in kulağına gitmişti. Yasak Elma'nın yeni bölümünde olanlar dizi severlerin gündeminde. İşte Yasak Elma 138. bölüm...

YASAK ELMA 138. BÖLÜM İZLE

Yasak Elma dizisinin 11 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünü izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz.

https://www.fox.com.tr/Yasak-Elma/bolumler

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZET

Çağatay Yıldız’ın ondan aldığı intikamın acılarını yaşarken, Ender de Doğan’ın bir açığını bulma peşindedir.

Doğan ise Yıldız’la mutlu olmanın yolunun Ender ve Çağatay’dan kurtulmak olduğunu düşünüyordur…