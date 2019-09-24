Yasak Elma son bölümü seyircisi ile buluştu. Yasak Elma'nın 50. son bölümünde, Yıldız'ın hamile olduğunu öğrenen Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden geleni ardına koymuyor.

YASAK ELMA 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 50. son bölümünün ardından 51. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ender’in Şahika’yı suçlamasıyla ev yangın yerine döner. Ender Erim’in sağlığı için, Yıldız’a yardım etmek zorunda olduğunu biliyordur. Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika’nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır.