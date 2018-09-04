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Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma dizisi 12. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Fox TV'de yayın hayatına başlayan dizinin yeni sezonu için izleyiciler merak içinde. Peki, Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma'nın yeni sezonu ile ilgili ayrıntılar...

04.09.2018 - 11:51 | Güncelleme:

Yasak Elma dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor. 12'nci bölümüyle sezon finali yapan Yasak Elma'nın sezon finalinde, Zeynep’i kazanmak isterken vereceği yanlış karar ve Cem’in sürpriz teklifi, Alihan Zeynep ilişkisini tamamen çıkmaza soktu. İzleyiciler yeni sezon detaylarını merak ediyor. Peki, Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma'nın yeni sezon ile iligili merak edilenleri...

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma'nın yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Böylelikle, dizinin ne zaman başlayacağı da belli olmadı. Yasak Elma'nın Eylül ayı içerisinde yeni sezona başlaması bekleniyor. Dizinin yeni sezonu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

YASAK ELMA SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Zehra’nın şok evlilik kararı evde bomba etkisi yaratır. Ender Sinan’la karşılaşmasının şokunu yaşarken kendini temize çıkarma ve evde kalmaya devam etme çabasındadır. Yıldız Ender’in ona patronluk taslamasına katlamaz ve Ender’i herkesin içinde rezil etmenin yollarını arar. Yıldız’a karşı kinlenen Ender’in son hamlesini oynamak için eline büyük bir koz geçer.

Alihan geçmişte yaşadığı travmalarıyla yüzleşirken, Zeynep’i tamamen kaybedecek olduğunu ve bir karar vermek zorunda olduğunu anlar. Zeynep’i kazanmak isterken vereceği yanlış karar ve Cem’in sürpriz teklifi, Alihan Zeynep ilişkisini tamamen çıkmaza sokacaktır...

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