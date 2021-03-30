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Yasaklar ne zaman başlıyor? 29 Mart 2021 yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor, bu hafta geçerli mi?

Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Sorusu araştırılıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili tüm ülkede geçerli olacak yeni kararlar alındı. Vatandaşlar 29 Mart akşamı açıklanan yasakların ne zaman başlayacağını, yasakların bu hafta geçerli olup olmadığını merak ediyor. Peki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Yasaklar ne zaman başlıyor? 29 Mart 2021 yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor, bu hafta geçerli mi?

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüs kısıtlamalarına ilişkin yeni kısıtlamaların geldiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar da yasakların bu hafta başlayıp başlamayacağını merak ediyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

YENİ YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecek. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek. Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.

RAMAZAN AYINDA YASAKLAR NELER?

Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI!

Son 1 yıldır her kabine toplantımızda olduğu gibi bugün de salgınla ilgili tüm gelişmeleri ayrıntılı değerlendirdik. Aşılamada 15 milyon rakamına ulaşmamızı etkilerini sahada görmeye başladık. İleri yaş gruplarının vaka, hasta, yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta, yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Vaka ve hasta bunun yanında vefat sayılarının artması mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır.

Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.

Bu mübarek ay boyunca hafta sonları ülke genelinde sınırlama uygulayacağız. Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle sınırlandıracak. Ramazan ayında toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştiremeyecek. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmelerine bazı katkılar sağlayacağız.

Nisan ve Mayıs ayında normalleşme, ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta kapsamında prim uygulamasını üstlenecek ve bunlara 1500 lira nakdi yardım yapılacaktır.

Vatandaşlarımızdan bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmelerini rica ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize ve saygı ve sevgilerimi sunuyorum.Kalın sağlıcakla."

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