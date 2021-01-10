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Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Bilim Kurulu üyesinden açıklama geldi

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları bir süredir uygulanırken vaka sayılarındaki düşüş gündeme "Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?" sorusunu getirdi. Bir ayı aşkın süredir devam eden kısıtlamaların kaldırılacağı tarihle ilgili Bilim Kurulu Üyesi'nden son dakika açıklamalar geldi.

Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Bilim Kurulu üyesinden açıklama geldi

Korona tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kafe ve restoranların kapatılması ve akşam 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı gibi yeni kısıtlamalar getirilmişti. Yeni kıtlamalar bir ayı aşkın süredir devam ediyor. Peki Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte Bilim Kurulu üyesinden açıklama...

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta da devam edecek olup bu akşam saat 21.00'da başlayacak. Pazartesi sabah 05.00'da sokağa çıkma yasağı sona erecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri tüm gündür.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.

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