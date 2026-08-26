ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Maine Coon cinsi Erebus Anomaly adlı kedi, 29 parmağıyla Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Guardian'da yer alan habere göre 24 yıldır kırılmayan rekoru geçen Erebus'un, mart ayında doğduğu ve bir patisinde 8, diğerlerinde ise 7'şer parmağının bulunduğu belirtildi.

Erebus'un parmaklarının, kedilerde fazladan parmak oluşmasına neden olan 'polidaktili' adı verilen genetik özellikten kaynaklandığı aktarıldı. Bu özelliğin Maine Coon cinsi kedilerde görece yaygın olduğu kaydedildi. Kedinin babasının da her patisinde 6 olmak üzere toplam 24 parmağının bulunduğu bildirildi.

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Yavruluk döneminde zatürre geçiren Erebus, oksijen ve ilaç tedavisiyle sağlığına kavuşurken, kedinin akciğer röntgenleri Guinness Dünya Rekorları başvurusunda kullanıldı.

Guinness Dünya Rekorları, 13 Mayıs'ta Erebus'un 29 parmakla 'en fazla parmaklı kedi' rekorunu kırdığını açıkladı.

Erebus'un sahipleri, sevimli kedinin başka bir aileye verilip verilmeyeceği sorusuna, "Bizimle kalacak. O çok güzel bir çocuk" yanıtını verdi.

Önceki rekor, 2002'de Kanada'da yaşayan 28 parmaklı Jake adlı kediye aitti. Michigan'da yaşayan Toby adlı yavru kedi de mart ayında 28 parmakla bu rekoru egale etmişti.

*Görseller Erebus'un Facebook hesabından servis edilmiştir.