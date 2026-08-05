3’üncü ‘Karagöl’ keşfedilmeyi bekliyor

Artvin'de bulunan 3 ‘Karagöl'den biri olup, Murgul ilçesine bağlı Damar köyü sınırlarında yer alan, Borçka ve Şavşat Karagölleri kadar bilinmeyen Murgul Karagöl, yaz mevsiminde çevresindeki ormanla yeşilin farklı tonlarını yansıtan görüntüsüyle ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.

Havadan dronla görüntülenen Tiryal Dağı eteklerindeki saklı cennet ‘Murgul Karagöl’, sahip olduğu doğal zenginliğe rağmen, sınırlı sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Uzmanlar, zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken Murgul Karagöl’ün, yapılacak seyir iskelesi, yürüyüş yolları ve doğayla uyumlu piknik alanı düzenlemeleriyle bölge turizmine önemli katkı sağlayacağı belirtiyor.

‘MURGUL’UN TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNACAK’

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, “Artvin'in saklı hazinelerinden bir tanesi de Murgul Karagöl; Artvin'de, 3 tane Karagöl var. Bunlardan bir tanesi de burası. Diğer Karagöller ziyaretçiler tarafından biliniyor ama burası saklı kalmış, bilinmeyen bir göl; çok fazla ziyaretçisi olmuyor. Diğer Karagöller ziyaretçiler tarafından biliniyor ancak Murgul Karagöl’ü henüz yeterince tanınmıyor.

Tanıtımının yapılması halinde önemli ölçüde ziyaretçi çekebilecek bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Biz, buranın da bilindiği takdirde fazla ziyaretçi alacağını, kapasitesinin yüksek olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda endemik bitkilerin de hemen yakınında olduğu bir alan burası. Coğrafyası açısından da önemli bir noktada. Murgul'un turizmine önemli katkı sağlayacak bir hazine burası. İnşallah bunu değerlendirebiliriz, bunu turizme kazandırırız diye ümit ediyoruz. Tabii ki piknik alanlarının, yürüyüş yollarının ve göle uzanan bir iskelenin oluşturulması gerekiyor” dedi.

‘GÖRSELİ VE İKLİMİYLE UYGUN İMKANLAR SAĞLAYACAK’

Prof. Dr. Tüfekçioğlu, göl manzarası ve atmosferinin görsel şölen sunacağını belirterek, “Güzel bir iskele, özellikle burada çok faydalı olacaktır. Gölü görme açısından, gölde anı fotoğrafı çekilme açısından çok faydası olacaktır. Yine göle yakın olmayıp, biraz daha gölün manzarasını bozmayan alanlarda piknik alanları muhakkak planlanmalı. Günübirlik gelen insanlar için, özellikle yazın sıcağında burası oldukça serin. İnsanlara hem görsel anlamda hem de iklim anlamında uygun imkanlar sunacak bir göl alanı burası. İnşallah bunlar da oluşturulur ve burası da Murgul'un turizmine, Artvin'in turizmine katkı sağlar diye ümit ediyoruz” diye konuştu.