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        Haberler Yaşam Akıllı sokak kedisi balık tutan adamın başından ayrılmadı

        Akıllı sokak kedisi balık tutan adamın başından ayrılmadı

        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda balık tutan adamın başından ayrılmayan akıllı sokak kedisi görenlere tebessüm ettirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        Akıllı sokak kedisi balık tutan adamın başından ayrılmadı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan Kanlıkavak Parkı ve çevresinde birçok vatandaş balık tutarken, bir kedinin balık tutan kişinin yanından ayrılmaması dikkat çekti.

        Balık tutmak özellikle yaz aylarında tercih edilen hobiler arasında yer alırken, ekipmanlarını yanına alan yaşlı bir adam da Porsuk Çayı'na oltasını salladı.

        Bu durumu fırsat bilen akıllı bir sokak kedisi, yaşlı adamın yanında beklemeye başladı.

        Kısa süre sonra oltasını sudan çıkartan adam, tuttuğu balığı kediye verdi. O anlar çevredeki vatandaşların yüzünde tebessüm oluştururken, kedinin balığı afiyetle yediği görüldü.

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